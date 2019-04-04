Следственный комитет организовал проверку информации о передвигающихся на коленях пациентах в травмпункте в городе Первоуральске. Об этом «URA.RU» сообщили в СК по региону.
«Организовано проведение проверки достоверности сообщений в СМИ об отсутствии в медицинском учреждении условий для надлежащего обслуживания маломобильных групп населения», — отметили в ведомстве. Там добавили, что в данной ситуации «могут усматриваться признаки нарушения прав социально незащищенных граждан на качественное медицинское обслуживание».
Ранее «URA.RU» сообщало, что в травмпункте Первоуральска разгорелся скандал из-за видео, опубликованного в соцсетях. На кадрах пожилая женщина с больной ногой на четвереньках спускалась по лестнице больницы. В комментариях к видео пояснялось, что подъемник в медучреждении не работает. Отметим, что подобная ситуация случается в первоуральской больнице не впервые. После случая в 2015 году в больнице был установлен подъемник, но проверка региональной прокуратуры показала, что о нем пациенты не знают.
«На первом этаже, около лифта, вывешено объявление о том, что необходимо обращаться в регистратуру для оказания помощи в пользовании подъемником. На втором этаже, где находится травмпункт, подобных объявлений с разъяснением о пользовании подъемника не имеется», — пояснила нашему агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.