03 апреля 2019

На Урале следователи выяснят, почему пациенты заползают в травмпункт на четвереньках. ВИДЕО

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 11:40
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Женщина спускалась по лестнице на коленяхФото: скриншот видео, соцсети

Следственный комитет организовал проверку информации о передвигающихся на коленях пациентах в травмпункте в городе Первоуральске. Об этом «URA.RU» сообщили в СК по региону.

«Организовано проведение проверки достоверности сообщений в СМИ об отсутствии в медицинском учреждении условий для надлежащего обслуживания маломобильных групп населения», — отметили в ведомстве. Там добавили, что в данной ситуации «могут усматриваться признаки нарушения прав социально незащищенных граждан на качественное медицинское обслуживание».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в травмпункте Первоуральска разгорелся скандал из-за видео, опубликованного в соцсетях. На кадрах пожилая женщина с больной ногой на четвереньках спускалась по лестнице больницы. В комментариях к видео пояснялось, что подъемник в медучреждении не работает. Отметим, что подобная ситуация случается в первоуральской больнице не впервые. После случая в 2015 году в больнице был установлен подъемник, но проверка региональной прокуратуры показала, что о нем пациенты не знают.

«На первом этаже, около лифта, вывешено объявление о том, что необходимо обращаться в регистратуру для оказания помощи в пользовании подъемником. На втором этаже, где находится травмпункт, подобных объявлений с разъяснением о пользовании подъемника не имеется», — пояснила нашему агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

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