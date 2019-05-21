20 мая 2019

Новый зам свердловского министра АПК усилит вице-губернатора Орлова

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 12:20
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Конкурс на должности министра экономики и министра инвестиций и развития Свердловской области. Екатеринбург, власов семен
Амбиций Власова хватит на целое министерствоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Реформа свердловского правительства

Новым заместителем министра агропромышленного комплекса Свердловской области стал Семен Власов. Об этом «URA.RU» рассказал источник в самом министерстве. До своего назначения, случившегося перед майскими праздниками, 39-летний чиновник был советником первого заместителя свердловского губернатора Алексея Орлова. Источники в региональном правительстве уверены, что повышением статуса подчиненного Орлов, в числе прочего курирующий и АПК, усиливает свои аппаратные позиции.

На своем посту Семен Власов сменил Елену Хлыбову, отвечавшую в министерстве за стратегическое планирование. В январе 2018 года она перешла в минАПК из министерства инвестиций и развития Свердловской области, а в апреле этого года вернулась назад, на пост заместителя главы ведомства Виктории Казаковой.

Власов начинал как ведущий специалист министерства промышленности в 2004 году, где проработал 10 лет. В 2014 стал директором экспертно-аналитического департамента губернатора Свердловской области, в 2017-м — замдиректора по общим вопросам института «Высшая школа экономики и менеджмента» УрФУ, а в 2018-м стал советником первого замгубернатора Орлова.

В свердловской повестке Власов проявился после участия в конкурсе на место свердловского министра экономики. Основным его конкурентом и претендентом на этот пост был гендиректор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик (ныне замглавы Екатеринбурга), а потому участие Власова оказалось заведомо провальным. Получить комментарий нового замминистра АПК сегодня оперативно не удалось.

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