Новый зам свердловского министра АПК усилит вице-губернатора Орлова

Новым заместителем министра агропромышленного комплекса Свердловской области стал Семен Власов. Об этом «URA.RU» рассказал источник в самом министерстве. До своего назначения, случившегося перед майскими праздниками, 39-летний чиновник был советником первого заместителя свердловского губернатора Алексея Орлова. Источники в региональном правительстве уверены, что повышением статуса подчиненного Орлов, в числе прочего курирующий и АПК, усиливает свои аппаратные позиции.
На своем посту Семен Власов сменил Елену Хлыбову, отвечавшую в министерстве за стратегическое планирование. В январе 2018 года она перешла в минАПК из министерства инвестиций и развития Свердловской области, а в апреле этого года вернулась назад, на пост заместителя главы ведомства Виктории Казаковой.
Власов начинал как ведущий специалист министерства промышленности в 2004 году, где проработал 10 лет. В 2014 стал директором экспертно-аналитического департамента губернатора Свердловской области, в 2017-м — замдиректора по общим вопросам института «Высшая школа экономики и менеджмента» УрФУ, а в 2018-м стал советником первого замгубернатора Орлова.
В свердловской повестке Власов проявился после участия в конкурсе на место свердловского министра экономики. Основным его конкурентом и претендентом на этот пост был гендиректор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик (ныне замглавы Екатеринбурга), а потому участие Власова оказалось заведомо провальным. Получить комментарий нового замминистра АПК сегодня оперативно не удалось.