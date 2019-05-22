В ХМАО наказали чиновников, которые отмахнулись от жалобы сторонников Путина

В Ханты-Мансийском районе люди жалуются на несанкционированный слив фекалий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Ханты-Мансийского района понесли наказание за игнорирование обращений активистов из ОНФ о незаконном сливе фекалий. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Представители Общероссийского народного фронта обратились в мэрию Ханты-Мансийского района после жалоб жителей. Люди зафиксировали, как ассенизаторские машины сливают жидкие отходы в ближайшие канавы или на полигон для ТБО. Однако ответ на свое письмо от чиновников они получили позже установленных законом сроков, а его содержание не устроило общественников.

Поэтому активисты решили обратить внимание на эту ситуацию Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру. «В действиях заместителя директора департамента мэрии усмотрели нарушение сроков рассмотрения обращения, и мировой суд назначил штраф муниципальному служащему», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Член регионального отделения ОНФ Евгений Печерица в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что полноценного ответа по существу заданных вопросов так и не получено. «Объяснения, как организована работа по вывозу жидких отходов в нескольких поселках муниципалитета (Луговской, Кирпичный, Троица), так до сих пор и нет. Но мы намерены все-таки прояснить этот вопрос», — обозначил позицию эксперт ОНФ.