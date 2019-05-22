За влиятельный пост в югорском правительстве поборются кандидаты из ЯНАО, Тюмени и Челябинска

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 18:08
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Всего на конкурс заявилось 13 человекФото: Анна Майорова © URA.RU

За должность директора югорского департамента культуры кроме югорчан поборются сразу несколько известных деятелей Тюмени, ЯНАО и Челябинской области. Как заявила директор департамента госслужбы ХМАО Ирина Астапенко, всего на конкурс подали заявки 13 кандидатов. «Уже завершена проверка представленных кандидатами документов. Все соответствуют предъявляемым требованиям и допущены к следующему этапу», — добавила Астапенко.

Варягами, желающими получить пост в правительстве ХМАО, стали: генеральный директор АО «Тюменский издательский дом» Алексей Двизов, директор Челябинского государственного драматического «Камерного театра» Илья Коломейский, а также начальник управления культуры, молодежной политики и спорта мэрии Приуральского района (ЯНАО) Роман Завьялов.

Также подтвердился прогноз «URA.RU» о поданных заявках от директора центра «Открытый регион» Оксаны Макеевой, замдиректора депсвязей Ирины Аркановой, а также заместителя директора депкультуры Ирины Кибкало. Стоит напомнить, что, по неофициальной версии, Арканова и Кибкало являются главными фаворитами среди претендентов на эту должность.

Всем тринадцати кандидатам предстоит пройти специальное тестирование, несколько этапов общественного отбора, а также личное собеседование с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, которая и выберет будущего куратора культуры в ХМАО.

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