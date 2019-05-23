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Пермские депутаты разрешили себе не ходить на заседания

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 15:42
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Заседание Екатеринбургской городской Думы, депутат, мандат, чиновник, дума, голосование
Депутаты решили не ходить на «пленарки» для принятия решенийФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Пермского края разрешили себе голосовать заочно с помощью электронных технологий, сообщает корреспондент «URA.RU». Таким образом народные избранники могут не ходить на пленарные заседания, чтобы принять решение по какому-либо федеральному закону.

«Чуть больше трети депутатов в краевом парламенте работают на постоянной основе. Остальные парламентарии не обязаны присутствовать в здании Заксобрания каждый день. Они являются руководителями крупных промышленных предприятий, частных компаний и других организаций и не всегда могут подстроить свое расписание под внеочередные заседания», — объяснил председатель комитета по развитию инфраструктуры и один из авторов законопроекта Виктор Плюснин.

В итоговом голосовании приняли участие 48 парламентариев: 38 — поддержали инициативу, пятеро — воздержались, столько же депутатов проголосовали «против». Народные избранники отметили, что заочное голосование будет идти только в крайних случаях, когда нет возможности организовать внеочередное заседание. Решение о том, можно ли проводить голосование депутатов дистанционно, в каждом отдельном случае будет принимать консультативный совет регионального парламента.

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