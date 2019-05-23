Пермские депутаты разрешили себе не ходить на заседания

Депутаты решили не ходить на «пленарки» для принятия решений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Пермского края разрешили себе голосовать заочно с помощью электронных технологий, сообщает корреспондент «URA.RU». Таким образом народные избранники могут не ходить на пленарные заседания, чтобы принять решение по какому-либо федеральному закону.

«Чуть больше трети депутатов в краевом парламенте работают на постоянной основе. Остальные парламентарии не обязаны присутствовать в здании Заксобрания каждый день. Они являются руководителями крупных промышленных предприятий, частных компаний и других организаций и не всегда могут подстроить свое расписание под внеочередные заседания», — объяснил председатель комитета по развитию инфраструктуры и один из авторов законопроекта Виктор Плюснин.

В итоговом голосовании приняли участие 48 парламентариев: 38 — поддержали инициативу, пятеро — воздержались, столько же депутатов проголосовали «против». Народные избранники отметили, что заочное голосование будет идти только в крайних случаях, когда нет возможности организовать внеочередное заседание. Решение о том, можно ли проводить голосование депутатов дистанционно, в каждом отдельном случае будет принимать консультативный совет регионального парламента.