25 мая 2019

Бузова хочет спеть дуэтом с Киркоровым на «Евровидении»

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 13:09
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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова в настоящее время находится в гастрольном туреФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица Ольга Бузова предложила исполнителю Филиппу Киркорову спеть дуэтом на «Евровидении» в 2020 году. Об этом артистка написала на странице в Instagram.

«А по Евровидению… может там и презентуем наш дуэт?» — говорится в сообщении. Бузова поблагодарила Киркорова за то, что он вместо нее вышел на сцену получать награду от телеканала RuTV «За самый лучший и огромный фан-клуб». Сама певица в настоящее время находится в гастрольном туре, передает News.ru. Бузова отметила, что любит певца и ценит их дружбу. По ее словам, они с Киркоровым похожи тем, что ничего не боятся и «идут с открытым сердцем в этом мире».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ольга Бузова может стать участницей «Евровидения-2020» от России. Об этом заявил ее агент Антон Богословский, отметив, что предложения в адрес артистки пока не поступали.

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