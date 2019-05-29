Верховный суд занялся уголовным делом экс-главы мэрии Челябинска

Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска дошло до Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска

Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 29 мая начнет рассматривать кассацию прокуратуры на решение о закрытии дела бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, следует из базы судебных дел. До этого заявление надзорного ведомства отказались рассматривать в Челябинском областном суде.

Давыдов входил в ближний круг экс-губернатора Михаила Юревича, возглавляя мэрию областного центра. Год спустя после смены Юревича на Бориса Дубровского — в декабре 2014 года — Давыдов ушел в бизнес. Осенью 2017 года он был задержан ФСБ. По версии следствия, при Давыдове МУП «ЧКТС» переплатило ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» 10,8 млн рублей. Арестованный экс-чиновник через два месяца вышел под подписку о невыезде, а обвинение переквалифицировали с мошенничества на злоупотребление служебными полномочиями. Давыдов признал в вину и компенсировал ущерб, после чего ФСБ ходатайствовала о закрытии дела, что Советский райсуд Челябинска и сделал 5 марта.

Как заявил «URA.RU» прокурор области Виталий Лопин, Давыдова следовало судить как руководителя органа местного самоуправления по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление главой органа местного самоуправления служебными полномочиями). Прокуратура потребовала пересмотра дела, но получила отказ в Челябинском областном суде. По информации агентства, в этом суде работает родная сестра бывшего чиновника.