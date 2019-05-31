Уральцев штрафуют за то, что они ходят по пешеходным переходам

Инспекторы штрафуют горожан на 500 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Диагональные пешеходные переходы, которые власти Нижневартовска организовали в прошлом году на шести перекрестках, в ГИБДД назвали нелегальными. В администрации города считают, что законы не нарушены. Чиновники уже отстояли свою позицию в суде. Однако инспекторы ГИБДД все равно штрафуют людей за переходы по ним, рассказали «URA.RU» в Госавтоинспекции.

Диагональная разметка нанесена по национальным стандартам для удобства пешеходов и соответствует требованиям безопасности, отметил замглавы Нижневартовска Максим Коротаев. «Но у ГИБДД была своя позиция по этому поводу. Как итог — инспекторы выписали штрафы и потребовали диагональную разметку срочно стереть», — пояснил он.

Управление по дорожному хозяйству и благоустройству, к которому предъявили исковые требования, опротестовало протоколы в судах и выиграло все споры. Фактически суды встали на сторону администрации города, признав диагональные переходы законными. С этим в ГИБДД не согласны. «Пешеходы, переходящие перекрестки в неустановленном месте, привлекаются к административной ответственности и штрафуются на 500 рублей», — заявил агентству старший инспектор группы пропаганды ГИБДД Нижневартовска Николай Дубаенко.

Максим Коротаев добавил, что в ГИБДД не хотят урегулировать конфликт с диагональными перекрестками и, даже проиграв все суды, продолжают настаивать на своей правоте. «Возможно, есть какие-то установки сверху», — заключил чиновник.

Источник в администрации предполагает, что ситуация связана с новым руководителем нижневартовской ГИБДД. После его прихода на пост отношения между властями муниципалитета и Госавтоинспекцией стали напряженными, отмечает инсайдер.