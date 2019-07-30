Поклонской предложат новый пост в Госдуме

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать заместителем председателя комитета по международным делам. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия», вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов.
«Наша фракция поддержит это решение, мы предложим рассмотреть вопрос перехода в сентябре, когда начнутся пленарные заседания», — приводит слова Неверова «Российская газета». Он отметил, что Поклонская изначально хотела бы заниматься международными отношениями. Также она сейчас получает профильное образование.
Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий уверен, что Поклонская покажет свой профессионализм на международных парламентских площадках. По мнению политика, экс-прокурор Крыма уже зарекомендовала себя как человека с принципами.
Пост в комитете освобождается в связи с тем, что нынешний заместитель председателя Анатолий Карпов заявил о желании работать в комитете по делам национальностей.