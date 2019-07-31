Югорский застройщик шантажирует власть

В Нижневартовске индивидуальный предприниматель Евгений Кем, фирма которого занимается реконструкцией сквера Строителей, снова обвинил мэрию в нарушении контрактных обязательств. Если городская администрация не оплатит выполненную работу, застройщик угрожает сдвинуть сроки сдачи объекта.
«Заказчик задерживает финансирование, из-за этого мы не можем купить стройматериалы», — рассказал «URA.RU» предприниматель.
В администрации муниципалитета обвинения застройщика опровергают, заявляя, заказчик — управление капитального строительства — контрактные обязательства не нарушает. «Выплаты подрядчик получает по мере выполнения предусмотренных работ», — рассказал агентству директор МКУ «Управление капитального строительства» Нижневартовска Иван Силецкий.
По информации источника в администрации Нижневартовска, сейчас поведение застройщика напоминает шантаж. «Месяц назад ведь уже была подобная история. Он даже имущество продавал и жаловался всем. При этом не понятно, зачем он тогда забирал этот контракт, если у него нет денег? Теперь он пытается шантажировать власть, мол, давайте мне денег авансом, иначе сроки сдачи объекта сдвинутся», — говорит инсайдер.
В пресс-службе Нижневартовска заявили, что сейчас предприниматель за уже выполненную работу получил почти 20 млн рублей из запланированных 42 млн. Из-за проблем на стройке сроки сдачи могут сдвинуться с 11 августа на 1 сентября.