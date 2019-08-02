Бомжи живут на территории, которая принадлежит школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рядом с пермской гимназией №17, которая находится на улице Ленина, 31, обосновались бомжи. Пользователи «ВКонтакте» опубликовали снимки происходящего рядом с учебным заведением, которое окончил глава региона Максим Решетников.

«За забором настоящая свалка. Там постоянно собираются граждане без определенного места жительства, жгут костры, орут матом, распивают [алкоголь]. Из-за костров через день вызываем пожарных. Крысы, тараканы и паразиты атакуют наш двор ежедневно. А теперь внимание. Все это происходит на территории учебного заведения гимназии №17. И за забором от нашей детской площадки», — говорится в сообщении в группе «Нетипичная Пермь».

В администрации Ленинского района Перми «URA.RU» сообщили, что им известно о проблеме, но это не их зона ответственности. «По поводу бомжей нужно обращаться в полицию. По поводу несанкционированной свалки, это вопрос к собственнику земельного участка — гимназии. Эта территория не муниципальная. Если я правильно поняла, этот вопрос уже направлен в департамент образования Перми. Мы со своей стороны можем лишь повлиять на собственника, если нам поступит соответствующее заявление. Его не было», — уточнили в районной администрации.

Получить комментарий директора гимназии №17 Элеоноры Падей корреспонденту «URA.RU» не удалось. Она не ответила на телефонный звонок. Учебное заведение, расположенное в центре города, считается одним из лучших в городе.

Фото «Нетипичная Пермь»