Боты призывают москвичей участвовать в новом незаконном митинге

В соцсетях фейковые аккаунты регистрируются в группах московского несанкционированного митинга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большинство подписчиков групп в соцсетях, с помощью которых москвичей зовут на несанкционированную акцию 3 августа, — фейки. Организовать скупку ботов могли так называемые «независимые кандидаты», не допущенные к выборам в Мосгордуму.

Представители несистемной оппозиции сообщают, что в группах предстоящей несанкционированной акции в соцсетях Facebook и «ВКонтакте» «отметились уже более 26,2 тысячи человек». Соратники блогера Алексея Навального отмечают, что прийти на митинг якобы собирается «гигантское число людей».

Между тем, по данным портала Ruposters.ru , желание пойти на акцию в Facebook выразили меньше шести тысяч человек. 13 тысяч «интересуются событием», то есть просто подписались на информацию от организаторов. 19 тысяч «приглашены» — им отправили уведомления об акции их друзья. «Из первых шести тысяч более трети аккаунтов — боты. На их страницах нет ни фотографий, ни какой-либо информации», — отмечают журналисты.

Боты продаются в интернете оптом в зависимости от параметров — национальность, уровень заполненности профиля — и стоят от 2 до 60 рублей. Таким образом, несколько тысяч подобных липовых страниц можно купить за 3-15 тысяч рублей. По версии издания, стоять за массовой скупкой могут организаторы предстоящего митинга.

Как писало «URA.RU», 27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция, которую организовали так называемые «независимые кандидаты» в Мосгордуму, не зарегистрированные на сентябрьские выборы из-за ошибок в подписных листах. В ходе незаконного митинга, по данным МВД, силовики задержали 1074 человека. Вскоре большинство из них отпустили без составления протоколов. Через несколько дней после протестной акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в столице, фигурантами которого на данный момент является около 10 человек.

На 3 августа в Москве намечена еще одна несанкционированная акция. Ее организатор — Либертарианская партия — отказалась выводить москвичей на проспект Сахарова, несмотря на то, что мэрия была готова согласовать эту площадку.