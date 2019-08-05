В югорскую политику пытались прорваться бывшие уголовники

05 августа 2019 в 17:15 Размер текста - 17 +

С выборов сняли пятерых фигурантов уголовных дел Фото: Анна Майорова © URA.RU Территориальный избирком Советского района ХМАО снял с муниципальных выборов пять кандидатов в депутаты в думу поселка Коммунистический. Среди них члены партии «Справедливая Россия» и один представитель КПРФ. Все снятые кандидаты скрыли информацию о своем уголовном прошлом. «Запрета на выдвижение в качестве кандидатов у них де-юре не было, все, что от них требовалось, — это указать данные о судимости, но они их скрыли. Поэтому все пятеро сняты», — рассказал «URA.RU» председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев. Кандидаты предпочли скрыть участие в кражах, побоях и даже дезертирстве, говорится на сайте окружного избиркома. Глава фракции «Справедливая Россия» в думе ХМАО Михаил Сердюк назвал решение ТИКа политизированным. «Кандидатов сняли по надуманным причинам, мы с ними не согласны», — заявил Сердюк. Его коллега по думе и глава фракции КПРФ в Югре Алексей Савинцев от комментариев воздержался. Ранее «URA.RU» сообщало, что в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в 11 муниципалитетах Югры, а также довыборы в окружной парламент. Кандидаты в депутаты предпочли не рассказывать избирателям о своем уголовном прошлом Джаван Керимов, по данным сайта избирательной комиссии Югры