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В югорскую политику пытались прорваться бывшие уголовники

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, справедливая россия, кпрф, выборы
С выборов сняли пятерых фигурантов уголовных делФото: Анна Майорова © URA.RU

Территориальный избирком Советского района ХМАО снял с муниципальных выборов пять кандидатов в депутаты в думу поселка Коммунистический. Среди них члены партии «Справедливая Россия» и один представитель КПРФ. Все снятые кандидаты скрыли информацию о своем уголовном прошлом.

«Запрета на выдвижение в качестве кандидатов у них де-юре не было, все, что от них требовалось, — это указать данные о судимости, но они их скрыли. Поэтому все пятеро сняты», — рассказал «URA.RU» председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

Кандидаты предпочли скрыть участие в кражах, побоях и даже дезертирстве, говорится на сайте окружного избиркома. Глава фракции «Справедливая Россия» в думе ХМАО Михаил Сердюк назвал решение ТИКа политизированным. «Кандидатов сняли по надуманным причинам, мы с ними не согласны», — заявил Сердюк. Его коллега по думе и глава фракции КПРФ в Югре Алексей Савинцев от комментариев воздержался.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в 11 муниципалитетах Югры, а также довыборы в окружной парламент.

Кандидаты в депутаты предпочли не рассказывать избирателям о своем уголовном прошлом
Джаван Керимов, по данным сайта избирательной комиссии Югры

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