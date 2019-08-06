На церемонию прощания пришли губернатор Евгений Куйвашев и экс-глава региона Александр Мишарин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге состоялась гражданская панихида и прощание с вице-спикером Заксобрания Свердловской области Анатолием Суховым, который скончался после продолжительной болезни 2 августа. В театр Драмы пришли более 200 человек, передает корреспондент «URA.RU».

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина пришла на церемонию в сопровождении главы комитета по молодежной политике Елены Чечуновой. Она отметила, что Анатолий Сухов занимался большей частью социальными вопросами, отстаивал права на труд, на достойную жизнь: «Жители муниципальных образований будут ещё долго помнить мероприятия, которые он проводил», — подчеркнула Бабушкина.

На церемонию прощания пришли более 200 коллег депутата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев назвал покойного своим соратником и пообещал продолжить все его дела: «Когда бы мы с ним ни встречались, всегда думал о работе, о людях <…> Не стало нашего хорошего товарища. Мы все с правительством скорбим».

На церемонии прощания много представителей СвЖД: Анатолий Сухов проработал в структурах железной дороги более 20 лет. С речью выступил бывший глава СвЖД, экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин:

«Мы провожаем человека, который любил жизнь. Знал слова, которые могут поддержать в трудную минуту <…> Мы с ним провели много времени, находясь в одном вагоне». После Мишарина слово взял действующий начальник СвЖД Иван Колесников.

Людмила Бабушкина отметила, что Анатолий Сухов был целеустремленным человеком с твёрдым характером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В зале присутствуют вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, полпред губернатора и правительства в Заксобрании Свердловской области Виктор Бабенко, депутат Госдумы Андрей Альшевских, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, председатель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Проститься с коллегой пришли депутаты Заксобрания Свердловской области Анатолий Никифоров, Егор Шаламовских, Михаил Зубарев, Анатолий Марчевский, Михаил Клименко, Елена Чечунова, Александр Серебренников, Владимир Власов, Вячеслав Погудин, Александр Коркин, Виктор Шептий, Игорь Аксенов, Кирилл Некрасов, Вячеслав Вегнер, Сергей Никонов, Виктор Якимов. На фоне коллег в костюмах выделяется Евгений Зяблицев в яркой футболке.

На церемонию прощания пришел глава Екатеринбурга Александр Высокинский, зампред гордумы Виктор Тестов, депутаты Михаил Матвеев и Николай Смирнягин.

Анатолий Сухов будет похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU