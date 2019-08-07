Губернатору прислали компромат на новую начальницу мэрии Челябинска

Врио губернатора Алексею Текслеру пожаловались на Элеонору Халикову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На электронные адреса врио губернатора Алексея Текслера и региональных СМИ от имени уволенного со скандалом экс-директора МАУК «Кировец» Льва Пашнина пришла жалоба на нового начальника управления культуры мэрии Челябинска Элеонору Халикову. Как говорится в обращении, полученном и «URA.RU», жители Ленинского района возмущены, что входящее в муниципальное учреждение ДК ЧЗМК закрыло кружки, в которых занималось 400 детей. При этом дворец передан «Театру современного танца» из 15 человек.

В мэрии Челябинска заверили, что проведут проверку. «Кружки продолжают работать во дворце ЧЗМК. В них занимается порядка 80-100 детей, а не 400 человек. Более того, театр, которому решением главы передали в оперативное управление дворец культуры, в сентябре планирует открыть танцевальную школу для детей», — отметили в пресс-службе администрации.

Лев Пашин весной был уволен с должности директора «Кировца» из-за того, что в подведомственных ему муниципальных помещениях проводились ночные дискотеки, где мимо кассы продавали билеты и алкоголь. После этого он не раз жаловался на Халикову.