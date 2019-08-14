Ранее несколько задержанных в ХМАО «иеговистов» заявили, что их пытали следователи Фото: depositphotos.com

В ближайшее время в Сургут вылетит член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгений Мысловский, который проверит сообщения адептов запрещенной в РФ религиозной секты «Свидетели Иеговы» о пытках. Соответствующее решение во время выездного заседания в ХМАО принял глава СПЧ Михаил Федотов, передает пресс-служба Совета.

«Я абсолютно уверен в том, что Евгений Мысловский сможет представить Совету убедительные аргументы для доклада главе государства», — заявил Федотов. «Мы должны докопаться до истины. <…> Cовершенно очевидно — что пытки абсолютно недопустимы, а сообщения о пытках должны быть проверены максимально полно, всесторонне и исчерпывающе», — добавил он по итогам совещания, которое длилось четыре часа.

Как писало «URA.RU», ранее в феврале силовики провели в ХМАО несколько задержаний сторонников запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы». Позже некоторые из «иеговистов» жаловались на пытки: по их словам, следователи, добиваясь информации о других участниках секты, избивали задержанных и били их электрошокерами.