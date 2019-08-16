Главный полярник России умер в путешествии

В Екатеринбурге прощаются с 69-летним путешественником Сергеем Соловьевым, с 1987 года возглавлявшего компанию «Полярэкс» (Полярная экспедиция), которая организовала и провела много путешествий. Путешественники называли Сергея Соловьева главным полярником страны.
«Сергей Александрович умер как настоящий путешественник — в пути. Он отправился в свое последнее небольшое путешествие на велосипеде, несмотря на больное сердце и возраст. Он решил на велосипеде поехать в свой родной город Лесной, до которого около 250 километров», — рассказал «URA.RU» путешественник, мастер спорта СССР по альпинизму Владимир Рыкшин.
Рыкшин пояснил, что отговаривал друга от этого путешествия. «Соловьев очень хотел съездить, как чувствовал. Говорил, что поедет не спеша, если устанет, то остановится и отдохнет. Так его и нашли у дороги под деревом, где он присел, видимо, отдохнуть. Он успел проехать километров 60-70, его нашли в районе Невьянска. 16 августа пройдет отпевание в храме в районе улице Таватуйской, потом похороны», — добавил Владимир Рыкшин.
Соловьев начал организовывать экспедиции в 1970 году. На собачьих упряжках и лыжах он обошел весь русский север, пешком обошел полстраны. Соловьев был награжден орденом Трудового Красного знамени, нагрудным знаком «Почетный полярник». С 1984 года Соловьев был действительным членом географического общества СССР.