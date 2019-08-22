На Урале наказали водителя «бешеного» трамвая

Неуправляемый трамвай протаранил впереди идущий вагон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вынесен приговор вагоновожатой трамвая 26-го маршрута Марине Шкуратенко. Женщина признана виновной в том, что покинула вагон, а трамвай без управления поехал по улицам города.

«Суд назначил Шкуратенко Марине один год ограничения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 6 месяцев. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 400 тысяч рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 17 июля 2018 года вагоновожатая вышла из вагона на перекрестке улиц Блюхера и Гагарина, чтобы перевести стрелку. В этот момент «взбесившийся» трамвай продолжил путь без водителя. Шкуратенко бежала за вагоном, пытаясь заскочить в него на ходу, но не смогла. Вагон поехал с горки, по стрелкам вырулил на проспект Ленина, доехал до Генеральской, где врезался в трамвай 18-го маршрута. Большинство пассажиров трамвая отделались синяками, лишь один 52-летний мужчина серьезно повредил позвоночник.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU