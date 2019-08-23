22 августа 2019

Googe серьезно изменит операционную систему Android

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Курган, смартфон, социальные сети, интернет, сотовый телефон, мессенджеры
Компания предупредила пользователей смартфонов об изменениях в ОСФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Компания Google, занимающаяся в том числе и разработкой операционной системы Android, намерена внести изменения в новую версию программного обеспечения. Об этом разработчики сообщают в официальном релизе компании.

В отличии от предыдущих версий, которым, кроме номера, присваивались названия десертов, очередной выпуск ОС будет именоваться более лаконично — Android 10. «Так будет проще и понятнее для глобального сообщества», — сообщает телеканал 360 со ссылкой на Google, объяснившей, что в разных странах прежние названия приводили к сложностям в произношении.

Еще одним серьезным изменением станет смена логотипа. Если ранее это было стилизованное изображение робота ярко-зеленого цвета, то теперь символ «операционки» будет черным. Это связано с тем, что люди с нарушениями зрения могут не воспринимать зеленый цвет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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