Захарова назвала «чудовищным» заявление об украинском флаге над Владивостоком

Мария Захарова ответила украинскому министру об иностранных флагах над Владивостоком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, который собрался «вновь поднять украинский флаг над Владивостоком», на «чудовищность» его высказывания. Свое мнение дипломат высказала в Facbook.

«Держитесь, родные. Сначала, я подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза», — начала Захарова. «Мысль Омеляна не столько глупая, сколько чудовищная», — написала она, напоминая о том, что Омелян согласен с позицией «европейских либералов, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока».

Захарова уточнила, что в 1918—1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США и Японии. «И это „как сто лет назад“ относится в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — подчеркнула Захарова. По ее словам, «вместо „единого пространства мирного сотрудничества“ Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Европа станет единой от Лиссабона до Владивостока. Для этого, по его словам, над Владивостоком должен быть поднят украинский флаг, как «это было сто лет назад», передает RT.