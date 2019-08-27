Пумпянский спас «СКБ-Банк», вложив в него сумму, близкую к стоимости конгресс-холла

В ближайшее время Дмитрию Пумпянскому больше не потребуется вливать средства в «СКБ-Банк» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Структуры уральского бизнесмена Дмитрия Пумпянского за неделю вложили 8,5 млрд рублей в капитал «СКБ-Банка». В пресс-службе кредитной организации «URA.RU» объяснили, что вливания были необходимы для поддержания экономической стабильности банка.

Согласно данным центра раскрытия корпоративной информации, крупные денежные вливания произошли 16 августа и 22 августа. Сначала акционер банка, группа «Синара», передал «СКБ-Банку» безвозмездный вклад в размере 4,5 млрд рублей. Затем холдинг TMK STEEL на аналогичных условиях передал банку 4 млрд рублей.

В отчетной документации говорится, что общая стоимость активов «СКБ-Банка» до сделки составляла 97,5 млрд рублей.

«Докапитализация СКБ-банка произведена в целях поддержания необходимого уровня достаточности капитала банка. Дополнительных безвозмездных вкладов в ближайшее время не планируется», — заявили «URA.RU» в пресс-службе «СКБ-Банка».

Уровень капитала банка — один из ключевых показателей, по которому ЦБ оценивает устойчивость организации. Если падение капитала не удается остановить, регулятор может ввести в компанию свою администрацию для борьбы с кризисом.

Ранее «дочка» «Синары» «Синара Девелопмент» занималась строительством конгресс-холла в Екатеринбурге. Из разных источников на него было потрачено 9,5 млрд рублей.