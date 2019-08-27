Мэр Златоуста собирает специальное совещание после визита челябинского губернатора

Алексей Текслер (на переднем плане) привез с собой проблемы для Вячеслава Жилина (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После визита главы Челябинской области Алексея Текслера в Златоуст, в ходе которого встал вопрос об отставке мэра Вячеслава Жилина, градоначальник собирает специальное совещание. Об этом сообщили источники «URA.RU» в мэрии.

«Да, утром 28 августа Вячеслав Анатольевич (Жилин — ред.) наметил жесткий разговор с заместителями. Речь пойдет о проблемах, поднятых во время работы врио губернатора в Златоусте и исполнении соответствующих поручений», — подтвердили в пресс-службе администрации Златоуста.

Визит в третий по величине город региона, который прошел 26 августа, стал одной из самых сложных поездок Текслера по области. Встреча с горожанами, на которой неоднократно звучали обвинения в адрес мэра, затянулась почти на пять часов. Впоследствии глава региона публично заявил, что такого количества жалоб и негатива в адрес местной власти не встречал ни в одном из муниципалитетов. На сайте администрации Златоуста официального релиза о визите Текслера так и не появилось.

В результате в Единый день голосования 8 сентября одновременно с выборами губернатора пройдет опрос горожан о доверии к мэру. Если большинство выскажется негативно, градоначальник обещал уже на следующий день подать в отставку.