Экс-министра, вернувшуюся на Украину, задержали в аэропорту Киева

Чиновницу увезли из аэропорта в полицейский участок
Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву, которая отвечала за медицину во время президентства Виктора Януковича, задержали в киевском аэропорту Жуляны. Бывшая чиновница отсутствовала на родине более пяти лет.
Источник «Интерфакса» в Госпогранслужбе Украины сообщил, что Богатырева прилетела из Минска. На родине женщину подозревают в махинации с бюджетными деньгами в особо крупном размере.
Как уточняет издание, в отношении бывшей главы Минздрава Украины еще в 2016 году началось заочное расследование, для которого пришлось направлять за рубеж запросы об оказании правовой помощи. Как уточняют украинские СМИ, сразу после прилета в аэропорту ее задержали и передали в руки нацполиции.