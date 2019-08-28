27 августа 2019

Экс-министра, вернувшуюся на Украину, задержали в аэропорту Киева

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, наручники, арест, заключение
Чиновницу увезли из аэропорта в полицейский участокФото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву, которая отвечала за медицину во время президентства Виктора Януковича, задержали в киевском аэропорту Жуляны. Бывшая чиновница отсутствовала на родине более пяти лет.

Источник «Интерфакса» в Госпогранслужбе Украины сообщил, что Богатырева прилетела из Минска. На родине женщину подозревают в махинации с бюджетными деньгами в особо крупном размере.

Как уточняет издание, в отношении бывшей главы Минздрава Украины еще в 2016 году началось заочное расследование, для которого пришлось направлять за рубеж запросы об оказании правовой помощи. Как уточняют украинские СМИ, сразу после прилета в аэропорту ее задержали и передали в руки нацполиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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