В телефонах пленных обнаружили видео с расстрелами гражданских машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В телефонах украинских пленных обнаружили видео с расстрелами мирных жителей
В телефонах украинских пленных обнаружили видео с расстрелами мирных жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен на южнодонецком направлении, хранили в своих мобильных телефонах видеозаписи расстрелов автомобилей с мирными жителями. Об этом сообщает ТАСС.

«На всех видео украинские военнослужащие открывают огонь из автоматов по автомобилям с белыми лентами, внутри которых сидят мирные жители», — сказано в сообщении ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.

Уточняется, что кадры снятые украинскими военнослужащими сразу после расстрелов подтверждают расстрелы. Во всех случаях внутри автомобилей находились гражданские люди разных возрастов, а также их личные вещи. По предварительной информации, все видеозаписи были сделаны на южнодонецком направлении в разное время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен на южнодонецком направлении, хранили в своих мобильных телефонах видеозаписи расстрелов автомобилей с мирными жителями. Об этом сообщает ТАСС. «На всех видео украинские военнослужащие открывают огонь из автоматов по автомобилям с белыми лентами, внутри которых сидят мирные жители», — сказано в сообщении ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства. Уточняется, что кадры снятые украинскими военнослужащими сразу после расстрелов подтверждают расстрелы. Во всех случаях внутри автомобилей находились гражданские люди разных возрастов, а также их личные вещи. По предварительной информации, все видеозаписи были сделаны на южнодонецком направлении в разное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...