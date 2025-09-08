В телефонах пленных обнаружили видео с расстрелами гражданских машин

Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен на южнодонецком направлении, хранили в своих мобильных телефонах видеозаписи расстрелов автомобилей с мирными жителями. Об этом сообщает ТАСС.
«На всех видео украинские военнослужащие открывают огонь из автоматов по автомобилям с белыми лентами, внутри которых сидят мирные жители», — сказано в сообщении ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.
Уточняется, что кадры снятые украинскими военнослужащими сразу после расстрелов подтверждают расстрелы. Во всех случаях внутри автомобилей находились гражданские люди разных возрастов, а также их личные вещи. По предварительной информации, все видеозаписи были сделаны на южнодонецком направлении в разное время.
