Попавший под суд уральский гинеколог приехал к духовнику Поклонской покаяться из-за абортов

Врач-гинеколог Олег Баскаков, которого судят за то, что он дал пациентке запрещенные препараты, покаялся духовнику депутата Госдумы Натальи Поклонской — схиигумену Сергию.
«Я за свою жизнь сделал очень много абортов. Сегодня я покаялся, раскаялся в своих грехах. Отец Сергий простил меня, сказал, чтобы больше я так не делал, поэтому я призываю всех своих коллег, а также всех женщин России прекратить делать аборты. <…> Давайте рожать детей. Давайте, чтобы русское население росло, иначе через 100 лет эту территорию займут китайцы», — заявил после встречи с отцом Сергием Олег Баскаков.
С инициативой о покаянии выступил православный режиссер, который воевал с фильмом «Матильда», Сергей Алиев. Он же, по данным «URA.RU», оплатил врачу такси (от Новой Ляли, где работает врач, до монастыря — расстояние более 300 километров).
«Я очень благодарен этому человеку за то мужество, которое он проявил, признав, что действительно его мучила совесть за то, что он не давал права на жизнь детям. Я надеюсь, что те слова, которые им были сказаны в видеообращении к врачам-гинекологам, женщинам и их мужьям, будут услышаны», — отметил Алиев.
Баскакова судят за то, что он распорядился дать пожилой пациентке с сильными болями лекарства, оставшиеся у него после смерти его матери. Лекарства включены в списки сильнодействующих и психотропных препаратов. Полиции о действиях врача сообщили его коллеги. 27 августа суд решил вернуть дело на доследование.