На Украине потребовали изменить название российской модификации «Руслана»

Украинское предприятие верит в технический потенциал самолета, но не хочет нести ответственность за безопасность
Украинское предприятие «Антонов» требует изменить название самолета, разрабатываемого конструкторским бюром «Ильюшин» на основе их самолета Ан-124 («Руслан»). Компания не участвует в разработке авиасудна и не хочет нести ответственность за его безопасность.
«Украинский концерн считает, что подбор и установка нового современного оборудования силами „Ильюшина“ приведёт к тому, что лётно-технические характеристики воздушного судна значительно изменятся по сравнению с базовой моделью», — сообщает RT со ссылкой на представителей предприятия «Антонов».
В компании не отрицают технической потенциал разрабатываемого самолета, однако просят присвоить ему новое имя. «Он должен получить обозначение без использования марки „Ан“», — уверены в компании.