На Украине потребовали изменить название российской модификации «Руслана»

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, посадка, ан-124-100, самолет руслан
Украинское предприятие верит в технический потенциал самолета, но не хочет нести ответственность за безопасностьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинское предприятие «Антонов» требует изменить название самолета, разрабатываемого конструкторским бюром «Ильюшин» на основе их самолета Ан-124 («Руслан»). Компания не участвует в разработке авиасудна и не хочет нести ответственность за его безопасность.

«Украинский концерн считает, что подбор и установка нового современного оборудования силами „Ильюшина“ приведёт к тому, что лётно-технические характеристики воздушного судна значительно изменятся по сравнению с базовой моделью», — сообщает RT со ссылкой на представителей предприятия «Антонов».

В компании не отрицают технической потенциал разрабатываемого самолета, однако просят присвоить ему новое имя. «Он должен получить обозначение без использования марки „Ан“», — уверены в компании.

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