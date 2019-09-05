Пенсии и пособия россиян защитят от списания за долги

Российским банкам хотят запретить взыскивать со счетов должников социальные выплаты, в том числе пенсии и пособия. С соответствующей инициативой выступило министерство юстиции РФ.
«При расчете кредитной организацией суммы денежных средств на счете должника-гражданина, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, будут исключаться доходы, на которые не может быть обращено взыскание (например, пенсии, алименты, пособия гражданам, имеющим детей)», — говорится в тексте законопроекта, который размещен на сайте федерального ведомства.
Законодательная инициатива разработана в рамках закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве», который и направлен на исключение взыскания кредиторами социальных выплат.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что запрет взыскивать долги с пенсий и социальных выплат содержался в законе, который еще в феврале подписал президент РФ Владимир Путин. Однако конкретный механизм реализации данного запрета в документе прописан не был. Глава государства тогда отмечал, что социальные выплаты россиян будут соответствующим образом маркироваться — в расчетных документах должен указываться определенный код вида дохода. Банки обязаны будут учитывать эти маркировки и сохранять соцвыплаты в неприкосновенности.