Южная Корея и КНДР хотят создать аналог Евросоюза

Президент Республики Корея считает, что страны должны объединиться к 2045 году Фото: depositphotos.com

КНДР и Республика Корея могут основать экономическое объединение, похожее на Евросоюз. Оно может появиться в ближайшие 10—15 лет.

«КНДР, как и Китай, со временем изменится, и можно будет создать экономическое объединение наподобие Евросоюза», — цитирует ТАСС советника президента Республики Корея по дипломатии Мун Чжон Ина. При этом дипломат обращает внимание, что в данный момент у КНДР неоднозначные взаимоотношения с Китаем и США, а против Пхеньяна направлены международные экономические санкции.

Политик также отметил, что для национального объединения понадобится больше времени, поскольку «Север очень отличается от Южной Кореи». Как считает Мун Чжон Ин объединение корейской нации может произойти после создания эффективного механизма контактов на высшем уровне, а также введения практики межпарламентских и межминистерских обменов между Пхеньяном и Сеулом.

При этом дипломат напомнил, что президент Южной Кореи заявлял о необходимости объединить Корею к 2045 году. Мун Чжон Ин подчеркнул, что существует идея создать Корейскую федерацию с двумя правительственными системами и двумя строями — капиталистическим и социалистическим. Специалист уточнил, что Сеул такой вариант не устраивает, однако на первоначальном этапе объединения власти планируют сохранить два независимых правительства.