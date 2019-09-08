Авиакомпания «Россия» опровергла возгорание самолета в Шереметьево

В двигателе самолета авиакомпании «Россия», прервавшего взлет из-за задымления, произошел выброс продуктов сгорания топлива. Об этом заявили представители перевозчика, опровергнув информацию, будто произошло возгорание лайнера.
«Во время подготовки самолета к вылету из Шереметьево на одном из самолетов во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива», — приводит РИА «Новости» сообщение представителя «России». В настоящее время технические службы авиакомпании выясняют причины случившегося.
Решается вопрос о замене борта на резервный. Его вылет должен состояться после 21:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло во время запуска одного из двигателей самолета, который должен был вылететь из Москвы во Владивосток. На борту уже находились пассажиры, все они были эвакуированы.