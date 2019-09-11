Необходимая Сургуту реформа в коммунальной сфере обрастает догадками Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В «Корпорации «СТС» (крупное уральское энергопредприятие) публично отреагировали на слова вице-спикера сургутской думы Артема Кириленко. Депутат предположил, что возможная концессия сургутских теплосетей даст инвестору дополнительную прибыль. Об этом мифе парламентарий написал в Facebook.

«По закону о концессионных соглашениях амортизация имущества начисляется концессионерам (это позволяет экономить на налогах — ред.). Необходимо предусмотреть обязанность концессионера инвестировать денежные средства в размере не ниже амортизации», — написал Кириленко.

По информации журналистов издания «Новости Югры», которые приводят слова зам.директора по перспективному развитию «Корпорации «СТС» Дмитрий Назина, амортизация имущества учтена в обязательствах бизнеса. По данным «URA.RU», Назин сделал это заявление на встрече с журналистами УРФО в рамках мероприятия «Энергокухня», которое прошло в Екатеринбурге.

«Для концессионера утверждаются расходы и источники финансирования инвестиционной программы. В любом инвестпроекте наступает момент возврата вложений. Одним из источников возврата является амортизация (учитывается при начислении налогов и при бухгалтерском учете стоимости активов — ред.), как ранее накопленная, так и вновь аккумулированная после реконструкции и строительства новых объектов, — ответил Назин, комментируя предположение Кириленко.

Ранее «URA.RU» писало, что в 2020 году новостройки Сургута могут остаться без тепла. Чтобы этого избежать, в отрасль требуется вложить порядка 6 млрд. рублей. Представители общественности, бизнеса и власти пришли к выводу, что самым реальным механизмом для реализации планов является концессия в сфере ЖКХ.