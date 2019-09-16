Журналисты выяснили главную слабость Кадырова

Рамзан Кадыров испытывает большую любовь к лошадям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров питает особую слабость к лошадям. Политик содержит больше сотни скакунов и любит кататься верхом. Это выяснили журналисты издания «Собеседник».

Как рассказал газете старший тренер по конному спорту в Чеченской Республике Сайд-Альви Шаптукаев, Кадыров любит езду на лошадях сильнее, чем любой другой вид спорта. «Когда у него есть свободная минутка, он всегда приезжает на конюшню. Может поездить по ипподрому, а может ускакать в поля на 4-5 часов», — поделился Шаптукаев. По словам специалиста, глава Чечни уверенно держится в седле и всегда с любовью относится к лошадям — подолгу общается с ними и кормит с рук.

Как пишет издание, среди коней Кадырова множество победителей престижных скачек. Всего, по данным организации Transparency International, кавказский политик владеет 126 лошадьми. С 2014 по 2018 год на различных состязаниях они заработали 98 миллионов рублей. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что эти деньги «идут в основном на благотворительность».

Ранее Кадыров в интервью журнaлисту Руслaну Курбaнову рассказал о своем единственном страхе. По словам главы Чечни, он боится только одного — «потерять совесть, честь, достоинство», напоминает «Национальная служба новостей».