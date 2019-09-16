Беглого екатеринбургского банкира экстрадируют из Белоруссии

Андрея Лазарева привезут на Урал в колонию Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Екатеринбург из Белоруссии везут экс-владельца «Плато-банка» Андрея Лазарева. Банкира поймали белорусские пограничники, когда он с поддельными документами пытался перейти польскую границу.

«Процедура экстрадиции, которая занимает полгода, истекает. Лазарева на днях привезут в Екатеринбург», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 12 декабря в Верх-Исетском суде Екатеринбурга вынесли приговор бывшему банкиру Андрею Лазареву и трем его коллегам. Банкиры обвинялись по статьям «присвоение или растрата», «легализация денежных средств» и «преднамеренное банкротство». Из СИЗО Лазарева выпустили под залог в один миллион рублей. Но на вынесение приговора Лазарев в суд не пришел и бежал из города. По данным ГУСИН, Лазарев выехал из России еще до вынесения приговора, купил себе паспорт на имя гражданина Словении. Заочно банкир приговорен к шести годам колонии общего режима.

В настоящее время в Белоруссии в СИЗО Гомеля также в ожидании экстрадиции находится беглый чиновник из Екатеринбурга Игорь Разунин. Находясь под подпиской о невыезде бывший директор департамента рекламы МУГИСО бежал из-под суда. 3 декабря 2018 года он не пришел в суд на заседание, на котором прокурор должен был назвать требуемый срок заключения. Разунина поймали белорусские пограничники при попытке перейти украинскую границу. Разунин — фигурант дела чиновников МУГИСО, обвиняемых в финансовых преступлениях. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным в момент получения взятки.