С крупнейшего троллейбусного завода России уволили более 400 работников

Машины из Энгельса работают по всей стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На троллейбусном заводе «Тролза» в Энгельсе Саратовской области с марта 2019 года уволили более половины сотрудников. Весной из-за обвинений в коррупции был арестован директор завода Иван Котвицкий. Тогда на предприятии ввели особый режим из-за нехватки оборотных средств.

«На данный момент в штате сотрудников числится 350 человек», — передает ТАСС заявление гендиректора Сергея Ключарева. В марте на производстве трудилось более 800 человек. Ключарев пояснил, что режим простоя продлится как минимум до конца сентября.

В региональном минтруда сообщили, что на территории завода работает консультационный пункт. Там можно получить юридическую помощь и информацию о рынке труда. За помощью обратились более 200 человек.

Ключарев добавил, что сейчас в городе троллейбусы создает производственная компания «Транспортные системы», которая арендовала площади «Тролза». Завод же оказывает компании услуги, в том числе по поставкам комплектующих.

По версии следствия, экс-глава «Тролза» Котвицкий дал взятку налоговому инспектору, чтобы избежать наказания за неуплату 90 млн рублей налогов, напоминает «Национальная служба новостей».

«Тролза» — крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов. По данным компании, более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на ЗАО «Тролза». Троллейбусы из Энгельса работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, и за рубежом.