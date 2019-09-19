18 сентября 2019

Россияне готовы отказаться от автомобилей из-за высоких цен на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, азс, бензоколонка
Россияне считают, что отказ от машины связан с дорогим бензином, а также страхованием и обслуживанием автомобиляФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти половина россиян считает, что редкое использование автомобиля связано с высокими ценами на бензин. Такие данные предоставил ВЦИОМ.

«По данным исследования, рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне ставят на первое место возможную высокую стоимость бензина (47%)», — отмечают РИА «Новости» со ссылкой на опрос центра. Второй по популярности причиной отказа от машины является обслуживание и страхование автомобиля (16%).

Также россияне указали, что редкое использование машины может быть связано с финансовыми проблемами (15%), загруженностью дорог (14%). Среди самых непопулярных вариантов — забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

ВЦИОМ провел опрос среди 1,6 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось по телефону.

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© Служба новостей «URA.RU»
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