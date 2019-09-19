Россияне готовы отказаться от автомобилей из-за высоких цен на бензин

Почти половина россиян считает, что редкое использование автомобиля связано с высокими ценами на бензин. Такие данные предоставил ВЦИОМ.
«По данным исследования, рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне ставят на первое место возможную высокую стоимость бензина (47%)», — отмечают РИА «Новости» со ссылкой на опрос центра. Второй по популярности причиной отказа от машины является обслуживание и страхование автомобиля (16%).
Также россияне указали, что редкое использование машины может быть связано с финансовыми проблемами (15%), загруженностью дорог (14%). Среди самых непопулярных вариантов — забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).
ВЦИОМ провел опрос среди 1,6 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось по телефону.