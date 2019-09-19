«Газпром» в Перми оставил жителей домов без газа

Газовики требуют, чтобы пермяки заключили с ними договор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители целого микрорайона в Перми уже несколько дней сидят без газа. В редакцию «URA.RU» обратился пермяк Эдуард Шадатьянов. Он пояснил, что компания «Газпром межрегионгаз Пермь» (дочерняя структура «Газпрома») отключила жильцам газ и требует, чтобы горожане заключили с ней договор на обслуживание газового оборудования.

«Без газа остались многоквартирные дома по улицам Моторостроителей, Уфимской и Серебрянском проезде. С каждой квартиры требуют около 500 рублей за техническое обслуживание газовой плиты и заключить с ними договор на обслуживание. Газа нет ни в квартирах, с которых монополист получил деньги, ни во всех остальных. На жалобы жильцов власти никак не реагируют», — пояснил Эдуард Шадатьянов.

В пресс-службе компании информагентству заявили, что подобные ситуации — не редкость и напомнили, что заключение договоров на техобслуживание — обязанность жильцов. «Техобслуживание газового оборудования производится каждый день и нередко возникают такие ситуации. Если люди возмущаются тем, что им надо платить, то им нужно платить», — пояснил сотрудник пресс-службы Виталий Водопьянов.

Он также указал, что отказ от заключения договора не может является основанием для отключения газа в доме. «Ситуация, скорее всего, вызвана другими причинами. Значит, есть проблемы с давлением на стояке, и, если есть подозрение утечки газа — специалистам необходимо попасть в каждую квартиру, чтобы устранить причину утечки», — заключил Водопьянов.