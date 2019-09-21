«Ленинград» ответил на преследование за мат в песнях

Группировка «Ленинград», из-за репертуара которой на организаторов концерта в Ростове-на-Дону завели дело, продолжит исполнять матерные песни. Об этом заявил пресс-секретарь, гитарист музыкальный группы Дмитрий Гугучкин.
«Не было пока прецедентов, чтоб нас признали нарушившими закон, поэтому мы по-прежнему будем петь песни. Насколько мне известно, Сергей не планирует ничего менять», — приводит telegram-канал «Подъем» слова Гугучкина. Он пояснил также, что в некоторых ситуациях песню можно исполнять только с матом.
Ранее на организатора концерта группы «Ленинград» В Ростове-на-Дону [OОО «Медиашоу» — прим. ред.] — завели административное дело за нецензурную лексику на мероприятии, напоминает агентство Nation News. Юридическому лицу может грозить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, отмечает телеканал 360.