20 сентября 2019

«Ленинград» ответил на преследование за мат в песнях

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Концерт группировки
Сергей Шнуров не будет менять матерные тексты своих песенФото: Анна Майорова © URA.RU

Группировка «Ленинград», из-за репертуара которой на организаторов концерта в Ростове-на-Дону завели дело, продолжит исполнять матерные песни. Об этом заявил пресс-секретарь, гитарист музыкальный группы Дмитрий Гугучкин.

«Не было пока прецедентов, чтоб нас признали нарушившими закон, поэтому мы по-прежнему будем петь песни. Насколько мне известно, Сергей не планирует ничего менять», — приводит telegram-канал «Подъем» слова Гугучкина. Он пояснил также, что в некоторых ситуациях песню можно исполнять только с матом.

Ранее на организатора концерта группы «Ленинград» В Ростове-на-Дону [OОО «Медиашоу» — прим. ред.] — завели административное дело за нецензурную лексику на мероприятии, напоминает агентство Nation News. Юридическому лицу может грозить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, отмечает телеканал 360.

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