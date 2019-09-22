Дочь главного свердловского единоросса стала мастером спорта

Виктор Шептий приятно удивлен успехами своей дочери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочь главы свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктора Шептия стала мастером спорта. На Всероссийских соревнованиях по эстетической гимнастике команде «Легенда», в состав которой входит Виктория Шептий, удалось занять первое место.

Как рассказал «URA.RU» Виктор Шептий, эти соревнования имеют статус Кубка губернатора Свердловской области. «Дочь с командой „Легенда“ из семи девчонок выступала в категории взрослых. В упорной борьбе им удалось занять первое место, которое предполагает присвоение норматива „Мастер спорта“ тем, кому исполнилось 16 лет, а моей дочери как раз 16», — поделился Виктор Шептий, назвав данное событие большой радостью для всей семьи.

Виктория Шептий занимается спортом с шести лет. По словам ее отца, сейчас она полностью сосредоточена на учебе. «Я и вся семья удивляемся этой сосредоточенности Виктории и ее умению проявлять себя одновременно и в учебе, и в спорте. В нашей семье она первый мастер спорта, хотя спортом мы занимаемся все», — отметил лидер свердловской «Единой России». Продолжит ли Виктория упорно заниматься спортом дальше, пока неизвестно — по словам Виктора Шептия, все решения о будущей деятельности его дочь «примет сама».