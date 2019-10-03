Челябинского олигарха, провалившего поручение Путина, заставляют вернуть активы

Фирму, близкую к Константину Струкову, просят вернуть имущество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсный управляющий переживающего банкротство АО «Челябинская угольная компания» (ЧУК) Егор Беспалов подал в Арбитражный суд области иск о возврате недвижимого имущества предприятия, выведенное в компанию, связанную с олигархом Константином Струковым. Сделка была фиктивной, сообщил заявитель корреспонденту «URA.RU».

«Сделки были проведены в 2016 году, до сих пор не было оплаты. Ущемлены права кредиторов», — объяснил Беспалов. Речь идет о нежилых помещениях ЧУК, профилактории, лечебном корпусе, насосной, котельной.

ЧУК принадлежала Струкову, депутату Заксобрания области и №53 в списке богатейших бизнесменов РФ по версии журнала Forbes (с состоянием в 1,9 млрд долларов). Он также является собственником группы компаний «Южуралзолото», топ-менеджер которой Максим Харин стал новым учредителем ЧУК.

Покупателем спорных активов выступило ООО «Коркинский экскаваторно-вагоноремонтный завод». Его учредитель Екатерина Абрамова — партнер по бизнесу Александры Константиновны Струковой, вероятно, дочери Струкова. В ЧУК корреспонденту «URA.RU» обещали дать комментарий позднее.

ЧУК работал в поселке Роза. Компания была основным добытчиком угля в регионе. Роза стала известна в 2012 году, когда в рамках предвыборного турне президент Владимир Путин посетил поселок и пообещал переселить жителей домов, сползавших в Коркинский угольный разрез — самый большой карьер в Евразии. Струков получил поручение рекультивировать разрез, но его не выполнил. РМК взялась засыпать разрез отработанным материалом со строящегося Томинского ГОК.