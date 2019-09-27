Синоптики пообещали россиянам бабье лето

В европейской части России в начале октября ожидается потепление. Об этом завил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Воздух прогреется до 15-17 градусов», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на главу научно-исследовательского центра. По словам Вильфанда, несмотря на потепление, в то же время будут идти дожди.
Глава Гидрометцентра также рассказал о погоде зимой. Так, на севере России синоптики прогнозируют нетипично теплую погоду для этих регионов. На юге тем временем ожидаются холода. В столице же похолодает до плюс 4 градусов, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».
Потепление также ожидается на Урале. По данным сервиса Gismeteo, в Свердловской области в начале октябре температура воздуха поднимется до плюс 10-16 градусов. Синоптики прогнозируют солнечную погоду и кратковременные дожди. В Челябинской и Курганской областях потеплеет до плюс 14-18 градусов, небо будет ясным.
Солнечную погоду ожидают и в Югре, средняя температура воздуха — до 10 градусов тепла. В Тюменской области воздух прогреется до плюс 12-16 градусов, специалисты прогнозируют малую облачность и дожди. Холоднее всего в начале октября будет на Ямале: там синоптики обещают дожди и среднюю температуру воздуха до 6 градусов тепла.
Ранее «URA.RU» сообщало, что специалисты Гидрометцентра проверили народные приметы, по которым люди предсказывают погоду. По словам главы ведомства, подтвердились только две приметы: определение погоды по цвету заходящего солнца и низко летающим птицам, которые сулят дождь.