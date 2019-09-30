В России объяснили появление нового «порога бедности»

Опрошенные россияне назвали границу бедности в 12,5 тысяч рублей, превышающую прожиточный минимум, так как хотят жить лучше. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил экономист Антон Шабанов.
«Стремление всегда жить лучше естественно. Я думаю, что даже 12,5 тысяч — не предел. Это не говорит ни о чем. Это субъективная оценка. Не стоит делать привязку к государственным показателям», — объяснил эксперт. Он отметил, что установленный государством порог бедности высчитан математически на основе цен на определенную корзину товаров. В это же время в опросе россияне высказывали мнение, основанное на их личных ощущениях.
Ранее «Левада-центр» провел исследование, согласно которому для россияне считают семью бедной, если доход одного члена семьи не превышает 12,5 тысяч рублей. По субъективной оценке граждан, порог бедности на 11,6% выше, чем прожиточный минимум в России, передает «Национальная служба новостей».
Ранее эксперты НИУ ВШЭ выяснили, что россияне начали экономить на еде, сообщает портал «Утро.ру». В прошлом году граждане РФ питались на 3,6% дешевле, чем в 2017 году.