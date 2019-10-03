Игорь Азархин на два месяца отправится в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный суд Челябинска 3 октября арестовал на два месяца первого замглавы Сосновского района Игоря Азархина, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент «URA.RU». Нанесенный им и соучастником ущерб бюджету оценивается в 46 млн рублей, в деле могут появиться новые фигуранты.

«Азархин часто выезжает за пределы РФ, его загранпаспорт при обыске не обнаружен. По сведениям, представленным УФСБ по Челябинской области, обладает обширными связями в органах власти, в криминальных структурах, а также может воздействовать на сотрудников администрации района, которые изобличили его в преступлении, — заявил в суде представитель СКР. — Сейчас проверяется информация, что к делу могут быть причастны иные лица, которые к нему пока не привлекаются».

По версии следствия, бизнесмены Азархин и Казанцев имели в распоряжении дом с нежилым помещением, впоследствии переоборудованным в жилое. Став в 2017 году первым замглавы Сосновского района, прозванного за близость к областному центру «челябинской Рублевкой», Азархин обеспечил покупку помещения для нужд муниципалитета — под детсад. Завышенную оценку компаньоны оформили с помощью подконтрольного индивидуального предпринимателя, деньги выделил областной бюджет — ущерб в итоге оставил не менее 46 млн рублей.

Утром 1 октября сотрудники ФСБ по региону и СКР по области провели обыск и выемку документов в администрации Сосновского района. На допрос увезли Азархина и начальника управления архитектуры и строительства Ольгу Антель, которую потом отпустили.