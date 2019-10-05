Власти планируют наказывать любителей самокатов за нарушение ПДД

В правительстве задумались о разработке правил дорожного движения для владельцев самокатов, моноколес, сигвеев, гироскутеров, скейтов, роликовых коньков и традиционных самокатов. Предполагается, что нарушителей правил будут наказывать, но как именно, пока неизвестно.
Речь идет о включении в ПДД нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), передает «Коммерсант» со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина. Предполагается, что владельцы СИМ должны будут передвигаться по велосипедным дорожкам.
Если велодорожек нет, двигаться на электросамокате или моноколесе можно тротуарам со скоростью не больше 20 км/ч, а при отсутствии тротуаров — по проезжей части, держась правее. «Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно», — пишет издание. Наличие проекта нововведений подтвердили также в пресс-службе Минтранса.
В конце августа о планах по введению регламентации движения владельцев СИМ заявил глава ГИБДД Михаил Черников, напоминает агентство Nation News. Тогда же предполагалось, что к концу года Министерство внутренних дел должно определить административно-правовой статус людей, использующих такой транспорт.