На Урале начальник городской службы спасения избил подчиненного стулом

В Пермской городской службы спасения отказались от комментариев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник Пермской городской службы спасения избил стулом своего задремавшего от усталости подчиненного. От полученных травм пострадавший может остаться инвалидом.

Как рассказал 50-летний пострадавший спасатель Валерий, в ту смену они отработали несколько вызовов. Ночью Валерий находился в полуобморочном состоянии от усталости, из-за чего он задремал, сидя в дежурке — тогда его увидел один из руководителей службы.

«Он вышел и кричит: «Когда я вхожу, вы должны по струнке стоять!», — цитирует Валерия «КП-Пермь». Валерий не постеснялся ответить руководителю. Тот, в свою очередь, пообещал сделать все, чтобы уволить Валерия — и ударил его стулом.

Удар пришелся по глазу спасателя. В больнице пострадавшему сделали операцию, на глаз наложены четыре шва. Ближайшие три месяца Валерия ожидает реабилитация. Не исключено, что он останется инвалидом.

Сообщается, что по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. При этом в Пермской городской службе спасения «URA.RU» отказались комментировать инцидент.