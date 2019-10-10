В российском ЗАГСе полицейским ответили, почему человек бывает бездетным. «По воле Божьей»

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Административные здания Курганской области и города Кургана, дворец бракосочетания, загс кургана
Сотрудники полиции обратились в ЗАГС с просьбой объяснить, почему у местного жителя нет детейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЗАГСЕ Дзержинска ответили на запрос полиции, попросившей объяснить, почему у местного жителя нет детей. Фотографии официального ответа на запрос правоохранительных органов были опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники полиции в связи с расследованием уголовного дела направили в местный ЗАГС запрос на предоставление информации о наличии несовершеннолетних детей у местного жителя. «Если нет, то по какой причине», — также говорится в заявлении полиции.

В ответ сотрудники ЗАГСа указали возможные причины отсутствия детей у мужчины, в числе прочих были варианты: «по воле Божьей», «мама не разрешает», «так исторически сложилось», «нетрадиционная сексуальная ориентация». В организации также посоветовали полицейским обратиться к мужчине лично, пишет «Ридус»

В ЗАГСе Дзержинска отказались обсуждать такой ответ полиции. «Без комментариев», — ответила заместитель начальника отдела ЗАГС Елена Назарова корреспонденту «URA.RU». Связаться с пресс-службой ГУ МВД по Нижегородской области не удалось.

Полицейские попросили уточнить, почему у местного жителя нет детей
Фото: сообщество lenorman в социальной сети «ВКонтакте»
Сотрудники ЗАГСа посоветовали узнать причины отсутствия детей у самого мужчины
Фото: сообщество lenorman в социальной сети «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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