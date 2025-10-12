Baza: Хасбик хочет подать в полицию из-за долга в 1,5 млн рублей

Хасбик одолжил знакомому более миллиона рублей и хочет обратиться в полицию
Хасбик одолжил знакомому более миллиона рублей и хочет обратиться в полицию Фото:

Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) готовится подать заявление в полицию из-за крупного долга. Как сообщает telegram-канал Baza, в 2024 году Хасбик занял своему знакомому 1,5 миллиона рублей на решение личных проблем. Однако должник перестал выходить на связь, и теперь блогер намерен добиваться возврата средств через правоохранительные органы.

«Хасбик намерен обратиться в полицию из-за должника <...> блогеру не вернули 1,5 млн рублей», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что после передачи суммы должник перестал выходить на контакт.

Хасбик сообщил, что вынужден обратится в правоохранительные органы. В опубликованном в социальных сетях обращении он также процитировал Коран, подчеркнув значимость исполнения долговых обязательств.

