Главред «Новой газеты» проиграл суд уральскому депутату Госдумы

Елена Ямпольская намерена услышать извинения в эфире «Эха Москвы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, представляющая в парламенте Челябинскую и Курганскую области, рассказала, что она выиграла иск о защите деловой репутации к главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, который ранее, по ее словам, исказил ее высказывание о российских пенсионерах.

«Мне сообщили юристы, которые вели это дело, мы выиграли иск», — цитирует Ямпольскую агентство «Москва». Как сообщает депутат, сам Муратов, проигравший судебное дело, уже поделился данной информацией с общественностью «чрезвычайно скептически» и вновь распространил недостоверную информацию.

Однако, как уточняет парламентарий, она не собирается вновь подавать на него в суд и пошла на этот шаг в прошлый раз лишь потому, что главред «Новой газеты» сильно переврал ее слова. «Сообщить в эфире „Эха Москвы“, что Ямпольская предложила пенсионерам „не ныть и выйти из зоны комфорта“, было бессовестно», — резюмировала она.

Депутат также уточнила, что Муратов может подать апелляцию, но если суд ее не удовлетворит, ему придется в эфире той же радиостанции сказать, что озвученная им ранее цитата не соответствует действительности.