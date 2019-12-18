Власти США одобрили «санкции из ада» против России

В комитете по иностранным делам США одобрили законопроект, по которому против России могут ввести новые ограничения — их также называют «санкции из ада». Документ «Защита американской безопасности от кремлевской агрессии» поддержали 17 человек, против выступили пять сенаторов от республиканской партии.
Законопроект требует от американского президента призвать «руководство России вернуть Крым под контроль Украины и призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины». Кроме того, президент США должен будет добиться, чтобы «Москва прекратила поддерживать силы, которые оккупировали часть Грузии и Молдавии и перестала позволять режиму Башара Асада совершать военные преступления».
Помимо этого санкции должны помочь Трампу противостоять российскому вмешательству в работу американских институтов. Авторы законопроекта настаивают на расширении действующего пакета санкций против российских политиков, олигархов и других людей, которые способствуют «незаконным действиям» российских властей.
Вместе с тем сенаторы предлагают запретить сделки с новым суверенным долгом России, который выпускают российские финансовые институты. Также новые санкции могут коснуться инвестиций в зарубежные российские проекты.
Законопроект передали на рассмотрение сенату, который после голосования должен будет направить документ в палату представителей. Если документ примут, он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Ранее телеканал RT сообщал, что действующие санкции против России продлили в Евросоюзе.