Москву заполонят тарантулы и змеи

Тарантулы и другие членистоногие и насекомые из южной части России могут заполонить столичный регион. Ученые считают, что это может произойти из-за глобального потепления, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
«Можно будет наблюдать пауков-фаланг, тарантулов и всех представителей членистоногих, а также пресмыкающихся нашего юга, они могут появиться в столице», — сказал член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов. По его словам, уже сегодня в Московской области можно встретить ядовитых змей и паука каракурта. Он прогнозирует, что их количество может стать критическим.
Абизов добавил, что из-за климата меняется и флора в Подмосковье. Так, в Москве появилось большое количество каштанов. Еще полвека назад это растение редко встречалось в столице. При определенных условиях в Московской области приживаются виноград и абрикосы.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в будущем из-за изменений климата россияне будут реже наблюдать настоящие русские морозы.