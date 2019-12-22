21 декабря 2019

Названы последствия для организма из-за чрезмерного потребления воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя потребность организма в воде составляет 2,5 литра в суткиФото: Марина Молдавская © URA.RU

Избыточное потребление жидкости способствует вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Алла Погожева.

«Избыточное потребление жидкости может повысить распада белка и вызвать перегрузку сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем», — цитирует RT Погожеву. Эксперт напомнила, что средняя потребность организма в воде составляет 2,5 литра в сутки, но при этом около литра воды человек потребляет с пищей, а еще 1-1,5 литра — в виде свободной жидкости (напитки и жидкая пища).

Также медик отметила, что для утоления жажды важно не только количество потребляемой жидкости, но и ее вкусовые качества. Так, например, кисловатые напитки стимулируют слюноотделение и способны уменьшить ощущение жажды.

Ранее специалисты напомнили, что недостаток воды приводит к замедлению обменных процессов, и отметили, что воду нельзя замещать другими напитками, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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