21 декабря 2019
20 декабря 2019
19 декабря 2019

Челябинский губернатор вслед за Путиным исполнил мечту двух детей. Его примеру последовали подчиненные

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и российский пианист-виртуоз Денис Мацуев на презентации Челябинского симфонического оркестра. Челябинск , текслер алексей, текслер ирина
Алексей и Ирина Текслер помогут нескольким детямФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резиденции губернатора Челябинской области Алексея Текслера 22 декабря состоялась «Елка желаний» — добровольческая акция, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным. В ней приняли участие сам глава региона, его супруга Ирина Текслер, мэр Челябинска Наталья Котова, а также все вице-губернаторы, министры и руководители ведомств, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора.

Смысл акции состоит в том, чтобы чиновник исполнил желание незнакомого ему ребенка из категории детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Речь идет о детях, страдающих тяжелыми заболеваниями, имеющих инвалидность, сиротах, детях погибших военнослужащих и детях из неполных семей. На елке, установленной в резиденции, были вывешены шары с посланиями внутри. 23 декабря «Елка желаний» стартует во всех городах и районах области.

«Глава региона снял два шара. Он выполнит желание девочки-инвалида из Копейска и мальчика из Челябинска, который живет в многодетной малообеспеченной семье», — уточнили собеседники «URA.RU». Юный челябинец попросил экипировку для занятий пятиборьем. Ирине Текслер досталось письмо мальчика-инвалида из Копейска с просьбой подарить ему велосипед.

Далее остальные чиновники снимали шары наугад, вслух зачитывали желание ребенка, просившего подарки на Новый год. Кому-то выпала покупка телевизора с диагональю в 81 дюйм (около двух метров). Все подарки чиновники должны оплатить из личных средств.

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